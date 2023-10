Kärntner Tierschutzverein Elektra und Bilbo warten im Tierheim Villach auf dich Villach - Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute sechs der süßen Fellnasen vor. Die Vierbeiner können direkt beim Tierschutzverein Villach kennengelernt und auch dort adoptiert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten zwei Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Hast du einen Platz für Elektra?

Elektras Steckbrief Mischling

weiblich

kastriert

braun-schwarz gestromt

geb.: 2009

Für Elektra suchen die Pfleger aus dem Villacher Tierheim ein ruhiges Zuhause bei Hunde-erfahrene Menschen. Die Hundeoma geht sehr gerne spazieren und kühlt sich liebend gerne ihre Pfoten im Wasser ab. Ein Zweithund und Kleintiere sollten nicht im selben Haushalt wohnen.

"Elektra" ist aktuell im Tierheim Villach. © Tierheim Villach

Bilbo wünscht sich ein ruhiges Zuhause

Bilbos Steckbrief weiblich

kastriert

schwarz mit weißem Brustfleck

geb.: 2020

“Bilbo hat eine FelV-Infektion”, erklären die Pfleger aus dem Villacher Tierheim. Diese ist für Menschen und Hunde ungefährlich. Sie darf jedoch nicht mit gesunden Katzen in Kontakt kommen. Ein ruhiger Einzelplatz in einer Wohnung, gerne mit gesichertem Balkon, wäre ideal für die Katze.

"Bilbo" möchte dich gerne kennenlernen. © Tierheim Villach

Fundkater sucht seine Besitzer

Dieser rot-getigerte Kater wurde am 24. März 2023 in der Ludwig-Walterstraße in Villach aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach.

Kennst du mich? © Tierheim Villach

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennen lernen kann man zu den offiziellen “Besichtigungszeiten” oder nach telefonischer Vereinbarung.