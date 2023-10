Hättet ihr das gedacht? Unter den 20 wärmsten März-Monaten: Hier wurden 22,8 Grad ge­messen Steiermark - Einer der 20 wärmsten März-Monate der Messgeschichte liegt hinter uns. Vor allem im nördlichen Teil Kärntens sei der März, verglichen mit dem Mittel, um bis zu 1,4 Grad zu warm gewesen, so ein Klimatologe der GeoSphere Austria. Der absolute Temperaturhöchstwert wurde am 24. März in Fürstenfeld gemessen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) © Elisa Auer

Die vorläufige Monatsbilanz der GeoSphere Austria zeigt: Der März 2023 brachte viele milde und wenig kalte Wetterphasen. “In der vorläufigen Auswertung liegt der März im Tiefland Österreichs um 1,5 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 1,4 Grad”, weiß Alexander Orlik, Klimatologe an der GeoSphere Austria, “das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 14 in der Reihe der wärmsten März-Monate der 257-jährigen Messgeschichte.” Im Großteil Vorarlbergs und Salzburgs, im Tiroler Oberland, im Mühlviertel, in der Steiermark sowie im Südburgenland und im nördlichen Teil Kärntens war der März, verglichen mit dem Mittel, um 0,7 bis 1,4 Grad zu warm. So lag die Temperaturabweichung im südlichsten Bundesland Österreichs bei plus 1,6 Prozent. Am wärmsten war es übrigens am 24. März 2023. An diesem Tag wurde in Fürstenfeld ein absoluter Höchstwert von 22,8 Grad gemessen!

Am meisten Sonne gab es in Bad Radkersburg

Auch war es bis in das letzte Märzdrittel überwiegend niederschlagsarm. Erst in der letzten Woche fielen in der Steiermark und in Kärnten ergiebige Regenmengen, “sodass die Niederschlagsbilanz hier schließlich überwiegend ausgeglichen ausfiel”, führen die Experten aus. Vor allem zu Beginn des Monats war es aber relativ sonnig. Insgesamt überwogen allerdings die sonnenarmen Verhältnisse und es blieb somit österreichweit ein Sonnenscheindefizit von sieben Prozent übrig. Die höchste Sonnenscheindauer in der Steiermark wurde in Bad Radkersburg verzeichnet. Dort gab es im gesamten März rund 167 Sonnenstunden.