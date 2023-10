Umfrage der Wiener Städtischen Auch für junge Öster­reicher: Auto hat weiterhin hohen Stellen­wert Steiermark - Das eigene Auto ist noch immer Statusobjekt Nummer eins der Österreicher. Für knapp zwei Drittel hat es einen sehr hohen bis hohen Stellenwert – das ergab eine Umfrage der Wiener Städtischen. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (393 Wörter) © Pexels / Jackson David

64 Prozent der Befragten verfügen auch über ein eigenes Auto, vor allem die Babyboomer und die Generation X besitzen mindestens eines. “Das Auto ist im Balanceakt zwischen Beruf, Familie und Freizeit noch immer das Verkehrsmittel Nummer eins. Interessanterweise ist der Stellenwert bei Jüngeren höher als bei über 50-Jährigen. Wenig überraschend spielt das Auto vor allem für die ländliche Bevölkerung eine zentralere Rolle als im urbanen Bereich“, erläutert Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Verbrennungsmotoren dominieren

Mit großer Mehrheit vertrauen die Österreicher nach wie vor traditionellen Verbrennungsmotoren wie Benziner (56 Prozent) oder Diesel (46 Prozent). Hybrid- oder Elektroautos werden nur zu jeweils fünf Prozent verwendet. In die Zukunft gerichtet können sich jeweils 18 Prozent vorstellen, ein Hybrid- oder Elektroauto zu kaufen. Mehr als ein Drittel würde sich für einen Benziner und ein Viertel für ein Auto mit Dieselmotor entscheiden. Interessant dabei ist, dass vor allem unter 30-Jährige kein E-Auto kaufen wollen.

Mehrheit gegen Tempo 100

Ihr Mobilitätsverhalten will künftig nur ein Fünftel der Befragten ändern. Rund ein Drittel möchte mehr zu Fuß gehen, 30 Prozent beabsichtigen verstärkt das Fahrrad zu nutzen. Trotz des vergleichsweise geringen Veränderungswillens hat für 55 Prozent der Umweltgedanke beim Autofahren aber Relevanz. Mehr als 60 Prozent orteten diesbezüglich eine Veränderung in den letzten zwei Jahren: Bei 31 Prozent ist der Umweltaspekt noch bedeutsamer geworden, bei 8 Prozent weniger. Eine Zunahme wird vor allem mit einer reduzierten Autonutzung, der vermehrten Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie dem Umstieg auf das Fahrrad oder den Scooter begründet. Ausschlaggebend für knapp 70 Prozent der Befragten ist die Reduzierung der Emissionen sowie zu 52 Prozent der Kostenaspekt. Tempo 100 auf Österreichs Autobahnen findet allerdings bei nur 40 Prozent der Befragten Akzeptanz. Eine positive Einstellung zeigt sich am ehesten bei Jüngeren bis 30 Jahre.

Vier von zehn haben nur Pflichtversicherung

Was die Absicherung des Fahrzeugs betrifft, haben vier von zehn Autobesitzern nur eine Pflichtversicherung – die Kfz-Haftpflichtversicherung. 40 Prozent haben eine Vollkasko- und nur etwas mehr als 20 Prozent eine Teilkaskoversicherung. Es zeigt sich zudem, dass im urbanen Bereich die Vollkasko-Quote steigt. „Im internationalen Vergleich sind Österreicher hier sehr zurückhaltend. Gerade in Zeiten massiv steigender Reparaturkosten bietet ein Kasko-Schutz einen hohen Mehrwert“, ergänzt Wendler abschließend.