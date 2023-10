Samstag: Große Such­aktion in Burgau nahm glückliches Ende Burgau - Samstagmittag startete eine großangelegte Suchaktion nach einem dementen Pensionisten im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehren Burgau, Neudau und Pöllau sowie die österreichische Rettungshundebrigade und das Suchhundeteam Hartberg. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © SB Rettungshundestaffel Kärnten

Ein Bekannter des 82-Jährigen meldete sich am Samstag bei der Polizei und gab an, dass der demente Pensionist seit Samstagmittag abgängig sei. Daraufhin wurde sofort eine Rettungskette in Gang gesetzt. Unterstützung erhielt die Polizei von den Feuerwehren Burgau, Neudau und Pöllau sowie von der österreichischen Rettungshundebrigade und des Suchhundeteams Hartberg.

Erfolgreiche Suchaktion

Kurz vor 20 Uhr wurde der Abgängige schließlich von einem Spaziergänger in einem Waldstück gefunden. “Er wurde zur Beobachtung in das Landeskrankenhaus Fürstenfeld gebracht”, heißt es seitens der Polizei.