Polizei bat um Hinweise 15-jähriger Klagenfurter wurde seit Freitag vermisst Klagenfurt - Ein 15-jähriger Schüler wird seit Freitagmorgen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. #Update - Der Bursche wurde gefunden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © Landespolizeidirektion Kärnten

Zuletzt wurde der 15-jährige Schüler am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, in der Wohnung seiner Eltern gesehen. Seitdem gilt er als vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas über den Verbleib des Jungen weiß, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion in der Pischeldorfer Straße melden, bitten die Beamten nun in einer offiziellen Pressemitteilung.

Personenbeschreibung: Männlicher Jugendlicher

Zirka 175 Zentimeter groß, korpulent

braune kurze Haare, braune Augen.

Bekleidet mit einem Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose, schwarze Schuhe

#Update – Bursche kam wieder nach Hause

Gute Neuigkeiten: “Nach umfangreicher Öffentlichkeitsfahndung kam der Bursche von selbst wieder nach Hause”, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Die Mutter verständigte vor kurzem die zuständige Polizeiinspektion in der Pischeldorferstraße und gab Entwarnung. Der 15-Jährige sei unversehrt.