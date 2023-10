In Radenthein:

Würdiger Empfang für Ski-Profi Marco Schwarz

Radenthein - Mit einer Silbermedaille im Kombinations-Bewerb und einer Bronzemedaille im Riesentorlauf bei den Skiweltmeisterschaften in Frankreich ist Marco Schwarz in seine Heimatgemeinde zurückgekehrt. Nach der WM feierte er in den USA seinen ersten Weltcupsieg im Riesenslalom. Beim Saisonfinale in Andorra fuhr er als Super-G-Zweiter erstmals auf ein Speed-Podest.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) #GOODNews