Auf frischer Tat ertappt Langfinger ging in Villach mit präparierter Tasche auf Diebes­tour Villach - Ein Langfinger wurde am Samstag auf frischer Tat dabei ertappt, wie er mit einer präparierten Handtasche zwei hochpreisige Kopfhörer aus einem Elektronikfachgeschäft in Villach stehlen wollte. von Tanja Janschitz

Ein Zeuge beobachtete den Mann dabei, wie er mit einer präparierten Handtasche zwei hochpreisige Kopfhörer im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aus einem Elektronikfachgeschäft in Villach stehlen wollte. An der Kasse stellte er den Mann zur Rede, woraufhin die Polizei anrückte. “Unter Beiziehung eines Dolmetschers wurde er einvernommen und ist geständig”, heißt es seitens der Beamten. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.