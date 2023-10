Zwei Ara im Augarten gesichtet! Papagei-Flüsterer Ahmed und sein Ara-Duo: Hast du die bunten Vögel auch schon erspäht? Graz - Vogelzwitschern, Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Der Frühling kehrt allmählich ein – und mit ihm werden auch die Grazer Grünflächen wieder belebt. Seit einiger Zeit sorgt ein ganz besonderer tierischer Besuch immer wieder für viel Aufsehen: Seit wann zählen denn Papageien zu den heimischen Vogelarten? von Elisa Auer 5 Minuten Lesezeit (612 Wörter) WIR SIND GRAZ

Bereits im letzten Sommer gab es viel Furore um den Papageien-Mann. Besonders in den warmen Monaten ist das Trio in aller Munde. Ahmed und sein Ara-Pärchen sind nun wieder aus dem Winterschlaf erwacht – man sieht die bunten Vögel bereits ihre Kreise über den Himmel ziehen. Unsere 5-Minuten-Redaktuerin traute ihren Augen kaum, als sie während einer Jogging-Runde durch den Augarten einen Blick nach oben wagte. Sind das nicht zwei Papageien, die durch die Lüfte fliegen? Der Besitzer des Vogelpärchens ist schnell gefunden: Ahmed Abdullah (37) ist gebürtiger Iraker und großer Tierliebhaber, wie er gegenüber 5 Minuten erzählt.

Hat der Mann einen Vogel?

Ja, hat er, sogar zwei! Aber nicht im sprichwörtlichen Sinne – seine Papageien Jad und Judy sind ganz real. Sie hören auf Ahmed, der besonders während der Sommermonate häufig in den Grazer Parks anzutreffen ist. Der Vogel-Flüsterer und sein animalischer Anhang stehen dabei immer im Mittelpunkt. Die Leute halten während ihres Spazierganges inne und staunen nicht schlecht über die bunten Aras. Schnell werden die Handys gezückt, denn sind wir uns ehrlich: Wie oft sieht man frei fliegende Papageien in Graz? Sowas muss natürlich sofort bildlich festgehalten werden!

Farbenfrohes Duo

Auch ich habe es mir nicht nehmen lassen, die zwei bunten Vögel etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Männlein Jad befindet sich seit mittlerweile 3 Jahren in Ahmeds Besitz. Er ist leicht zu erkennen an seinem gelb-blau gemischten Federkleid. Eine weitere Auffälligkeit lässt sich schnell feststellen: Im Gegensatz zu seiner weiblichen Gefährtin zeigt er sich wesentlich folgsamer. Er hört auf das Kommando seines „Herrchens“ und ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr handzahm – zumindest hat er meiner eigenen Hand, auf der er schließlich nach seinem Rundflug landete, nichts zuleide getan. Seine Gefährtin Judy mit ihrem markanten rot gefärbten Gefieder wirkt etwas weniger kontaktfreudig. Während Jad die Aufmerksamkeit der Passanten augenscheinlich genießt, zieht sie sich lieber in auf einem der umliegenden Bäume zurück und beobachtet das Geschehen aus der Ferne. Nachdem Judy aber erst seit einem Jahr das stadtbekannte Duo zu einem Trio hat werden lassen, bedarf es etwas mehr Geduld im Umgang mit ihr, wie Ahmed erzählt.

Papagei oder „diebische Elster“?

Der alles andere als fremdenscheue Papagei Jad ist nach Angaben seines Besitzers absolut friedvoll. Lediglich auf Accessoires wie Ohrringe und Ketten sollte Acht gegeben werden, da der Vogel gerne nach kleinen Dingen pickt. So wollte dieser auch meine Kopfhörer ergattern, war dabei aber nicht besonders hartnäckig. Was aber landet für gewöhnlich in dem Schnabel eines Papageien, wenn schon nicht meine Kopfhörer? Ganze Nüsse und Gemüse stehen bei Jad und Judy auf dem Speiseplan!

Jad ist kein gebürtiger „Steirer Bua“

Ursprünglich ist Jad Niederösterreicher, nun ist der Papagei ein waschechter Grazer und mittlerweile eine animalische Berühmtheit. Der Ara überlebt in der Regel sogar einen Menschen! Er hat eine Lebenserwartung von etwa hundert Jahren, so berichtet uns sein Besitzer. Der bunte Vogel zieht jeden Blick auf sich, die Leute bleiben regelmäßig stehen, um Fotos zu schießen oder ihn genauer zu begutachten. Einige Passante wollen dafür sogar bezahlen, was Ahmed jedoch ablehnt. Er will mit seinen etwas ungewöhnlichen „Haustieren“ kein Geld verdienen, sondern ihnen einen Raum außerhalb seiner eignen vier Wände bieten, wo sie frei herumfliegen können. Im Winter ist ihr Territorium nämlich sehr begrenzt, aufgrund von Kälte und Schnee müssen sie in der Wohnung bleiben. Sobald die Temperaturen es jedoch wieder erlauben, ist Ahmed mit seinem bunten Vogel-Duo in den Grazer Parks unterwegs.