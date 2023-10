Ausblick Das Wetter zum Wochen­start: Jetzt wird es richtig kühl Kärnten - Zum Wochenstart wird es in Kärnten nicht nur windig, sondern mit Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad auch kühler, als in den vergangenen Tagen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © Thomas Kaiser

Am Montag wird es in Kärnten zwar sehr sonnig, aber auch kühl und windig. “Vor allem in den prädestinierten Nord-Föhntälern kann der Wind im Tagesverlauf mitunter recht kräftig werden”, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria. Wolkenfelder können den Sonnenschein am ehesten im Norden und Osten zwischendurch trüben.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.