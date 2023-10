Mit. 1 April Dienstführende Beamte in neuer Funktion Graz/Leibnitz - Mit 1. April 2023 übernehmen Chefinspektor Helfried Pammer und Kontrollinspektor Heimo Moser eine neue Funktion: Sie werden den Fachbereich Geschwindigkeitsüberwachung in der Landesverkehrsabteilung bzw. die Polizeiinspektion Heimschuh leiten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) Oberst Wolfgang Staudacher (Leiter der Landesverkehrsabteilung), Chefinspektor Helfried Pammer und Landespolizeidirektor-Stv. Generalmajor Joachim Huber (v.l.) © LPD Stmk/Hellinger

Chefinspektor Helfried Pammer übernimmt mit 1. April 2023 die Leitung des Fachbereichs Geschwindigkeitsüberwachung der Landesverkehrsabteilung. Seit Oktober 2021 ist er dort bereits als Stellvertreter tätig und ist daher mit seiner neuen Aufgabe bestens vertraut. Die polizeiliche Karriere von Helfried Pammer begann jedoch schon früher. 1997 trat er in den Exekutivdienst ein und versah anschließend seinen Dienst am Zollamt Spielfeld. 2002 schloss er die Ausbildung zum dienstführenden Beamten ab. Das Zollamt Spielfeld und die Polizeiinspektion Hausmannstätten waren in weiterer Folge seine dienstliche Heimat. Mit der Versetzung zum Fachbereich Kraftfahrwesen und Güterverkehr begann im Jahr 2013 seine Laufbahn in der Landesverkehrsabteilung.

Hauptmann Tanja Ranz (Stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin des Bezirks Leibnitz), Kontrollinspektor Heimo Moser und Landespolizeidirektor-Stv. Generalmajor Joachim Huber (v.l.) © LPD Stmk/Hellinger

Mit 1. April 2023 erhält die Polizeiinspektion Heimschuh einen neuen Inspektionskommandanten. Diese Funktion wird von Kontrollinspektor Heimo Moser übernommen. Sein polizeilicher Werdegang begann 1992 mit der Grundausbildung. In den Gendarmerieposten St. Nikolai im Sausal und Heimschuh versah er dann seinen Dienst. 1999 folgte mit dem Abschluss des Kurses für dienstführende Beamte der nächste Schritt. Die Polizeiinspektion Leibnitz war mit wenigen Ausnahmen, wie etwa einer einmonatigen Betrauung als Inspektionskommandant in der Polizeiinspektion Wildon sowie einer dreijährigen Zuteilung ins Büro für Organisation, Strategie und Dienstbetrieb der Landespolizeidirektion Steiermark, sein dienstliches Zuhause.