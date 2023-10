Industriestadt Italiens Wirtschafts­mission führte Unter­nehmer nach Mailand Klagenfurt & Mailand - Die Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten organisierte zusammen mit dem AußenwirtschaftsCenter Mailand eine dreitägige Wirtschaftsmission in die Lombardei, um Kärntner Unternehmen mit Stakeholdern und potenziellen Geschäftspartnern zusammenzubringen. Einige Geschäfte sind bereits konkret, andere in Anbahnung. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (315 Wörter)

In weniger als fünf Stunden ist man von Klagenfurt in Mailand. Die kosmopolitische Metropole ist nicht nur Mode- und Kulturhotspot, sondern auch die führende Wirtschafts- und Industriestadt Italiens. Die Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer Kärnten organisierte dahher zusammen mit dem AußenwirtschaftsCenter Mailand eine dreitägige Wirtschaftsmission in die Lombardei. Das Themenspektrum reichte dabei von Energie- und Kreislaufwirtschaft zu Maschinenbau und Industrie 4.0 bis hin zur grünen Wende in der Wirtschaftsmetropole Mailand.

Kooperationsmöglichkeiten in der Lombardei

Acht Kärntner Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen informierten sich über geplante Projekte und Kooperationsmöglichkeiten in der Lombardei und nutzten die Gelegenheit, ihre Technologien und Dienstleistungen im Direktkontakt mit Entscheidungsträgern sowie potenziellen Geschäftspartnern vorzustellen. “Im Rahmen dieser Reise wurde Kärntner Unternehmen die Möglichkeit geboten, sich in kurzer Zeit einen straffen Überblick von Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten zu verschaffen und Direktkontakte mit Entscheidungsträgern sowie potenziellen Partnerfirmen wahrzunehmen […] “, unterstrich Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, der die Delegation anführte.

Hochkarätige Gespräche mit Stakeholdern

“Mit dieser Wirtschaftsmission wurde ein hervorragendes Zeichen zur Wiederbelebung der Geschäftsbeziehung gesetzt. Das Potenzial wurde klar aufgezeigt. Kärnten war zum richtigen Zeitpunkt dort”, sagte Gudrun Hager, österreichische Wirtschaftsdelegierte in Mailand. Das Programm war vielfältig. Besucht wurde unter anderem die größte Müllverbrennungsanlage in Brescia, die von der A2A S.p.A., einem führenden Energieunternehmen in Norditalien, betrieben wird. Mit Vertretern von Assolombarda, einer der größten regionalen Unternehmerverbände Italiens in den Provinzen Mailand, Monza und Lodi, wurden ebenfalls sehr interessante Gespräche geführt. Begeistert war die Delegation vom MADE Competence Center, einer digitalen und nachhaltigen Forschungseinrichtung, angesiedelt am Campus vom Politecnico. Weiters stand ein Firmenbesuch bei Cosperga SPA, einer Vorzeigefirma aus dem Bereich Maschinenbau und Industrie 4.0, auf dem Programm. Höhepunkt der Wirtschaftsmission war der Netzwerkabend Austrian Business Circle, wo sich die Delegation zum Austausch mit lokalen Stakeholdern trafen.