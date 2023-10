„Wanderers of Changing Worlds“ Wandern für das Klima: Grüne Unter­stützung beim Climate Walk Graz-Umgebung - 30 Kilometer und 500 Höhenmeter zu Fuß an einem Tag: Das sind die Eckdaten zur Wanderung am 1. April von Klubobfrau Sandra Krautwaschl und der Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Die Grünen-Politikerinnen haben sich dem „Climate Walk“ angeschlossen und wandern gemeinsam mit den „Wanderers of Changing Worlds“ von Graz nach Gleisdorf. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (324 Wörter) Judith Schwentner, Eva-Maria Holzinger, Sandra Krautwaschl (v.l.) © Podesser

„Dass der Klimawandel die Landschaft und das Leben der Menschen in Mitteleuropa verändert, ist eine Tatsache. Was bereits alles passiert ist, dokumentieren wir auf unserer Wanderung durch Europa“, erzählt Eva-Maria Holzinger, climate.walkerin. Sie ist gerade von Slowenien nach Graz gewandert und hat sich unterwegs mit Personen vor Ort über deren Wahrnehmungen des Klimawandels in der Region ausgetauscht. Und dieser ist sichtbar und spürbar. Etwa wenn der Schäfer in Italien erzählt, dass es die Jahreszeit Winter nicht mehr gibt oder eine Frau in der Steiermark von den Verwüstungen des letzten Sturms im Wald hinter ihrem Haus berichtet. Am Samstag, 1. April, starteten die climate.walker von Graz nach Gleisdorf und machen sich auch hier auf die Suche nach deutlichen Zeichen des Wandels.

Grüne Unterstützung für den Climate Walk

Die Grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl hat mit der Gruppe schon im vergangenen Jahr in Neumarkt in der Steiermark ein Klima-Kunstprojekt umgesetzt: „Die Initiative ist extrem wichtig. Zum einen begeistert mich, wie sie Menschen dazu inspiriert, sich für positive Veränderungen einzusetzen und Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen. Zum anderen führt uns der Forschungsaspekt des Climate Walks eindrücklich vor Augen, welche Auswirkungen die Erderhitzung auf unser tägliches Leben hat. Es ist wichtig, dass wir uns dieser Realität bewusstwerden und uns jeden Tag aufs Neue motivieren, uns gemeinsam für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft einzusetzen.“

In Wanderschuhen quer durch Europa

Für die Vizebürgermeisterin von Graz Judith Schwentner ist der Climate Walk „ein schönes Format, das Klimawandelforschung und Aktivismus im Gehen miteinander verbindet. In Wanderschuhen geht es quer durch Europa, um mittels regionaler Erfahrungen dem Klimawandel sowie dessen schwerwiegenden Folgen zu begegnen sowie zu zeigen, was in den jeweiligen Regionen dagegen getan wird. Ich freue mich sehr auf den Austausch und die Möglichkeit, hautnah mitzuerleben, was mit unserer Umwelt passiert.“