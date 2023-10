Eröffnung Ausstellung „Rosegger in Bewegung“ in der Steier­märkischen Landes­bibliothek Steiermark - Im Auditorium der Steiermärkischen Landesbibliothek eröffnete Landeshauptmann Christopher Drexler kürzlich die neue Ausstellung „Rosegger in Bewegung″, die bis Jahresende in der Steiermärkischen Landesbibliothek zu sehen sein wird. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (322 Wörter) Bibliotheksleiterin Katharina Kocher-Lichem, Landeshauptmann Christopher Drexler und der steirische Schauspieler Johannes Silberschneider (v.l.) eröffneten die Ausstellung „Rosegger in Bewegung″. © Land Steiermark/Binder

Neben dem steirischen Landeshauptmann konnte Bibliotheksleiterin Katharina Kocher-Lichem auch den steirischen Schauspieler Johannes Silberschneider zur Eröffnung begrüßen, der den Festakt mit Lesungen ausgewählter Rosegger-Texte künstlerisch umrahmte. Landeshauptmann Christopher Drexler: „Die Steiermärkische Landesbibliothek ist für das Kulturland Steiermark von großer Bedeutung. Ich bin sehr froh, dass sie sich so prächtig entwickelt hat und mit der Ausstellung „Rosegger in Bewegung” einen weiteren exzellenten Mosaikstein in ein großes umfangreiches Bild gesetzt hat. Dieses Gedenkjahr bietet Anlass, um sich des großen steirischen Dichters Peter Rosegger zu erinnern; an sein Werk, an einzelne Facetten seiner Biographie und an die außerordentlich zeitgemäßen Texte. Wie in Roseggers Zeit – und das beschreibt diese Ausstellung ganz besonders gut – befinden wir uns wieder an einem Mobilitätswendepunkt, wenn das transeuropäische Netz durch die neu entstehende Südbahn ihre zeitgemäße Fortsetzung findet. Es geht dabei auch um einen Brückenschlag in die Gegenwart – ausgehend von klugen Überlegungen der Vergangenheit.″

LH Christopher Drexler bei der Eröffnung der Ausstellung, die nicht nur die Texte Peter Roseggers in den Mittelpunkt stellt, sondern auch Briefe aus aller Welt an den steirischen Schriftsteller. © Land Steiermark/Binder Im Auditorium der Steiermärkischen Landesbibliothek wurde die Ausstellung, die bis Jahresende in der Steiermärkischen Landesbibliothek zu sehen ist, eröffnet. © Land Steiermark/Binder Die Ausstellung „Rosegger in Bewegung″ widmet sich dem Wirken des großen steirischen Schriftstellers. © Land Steiermark/Binder

Anlässlich des diesjährigen 180. Geburtstages sowie des 105. Todestages Peter Roseggers’ widmet sich die Steiermärkische Landesbibliothek in der Ausstellung „Rosegger in Bewegung″ dem Begriff der „Bewegung″ in seinen verschiedenen Facetten: Zum einen den unterschiedlichen Arten der Fortbewegungsmittel, zum anderen Roseggers geistiger Flexibilität. Stets hat er sich mit technischen Neuerungen, aber auch mit seiner eigenen Einstellung zu diesen kritisch auseinandergesetzt. Zu ebener Erd´, über das Wasser und (fast) in der Luft bilden die drei inhaltlichen Schwerpunkte dieser besonderen Reise in die Vergangenheit mit dem steirischen Schriftsteller, Poeten und Journalisten. Peter Rosegger war aber auch ein begeisterter Netzwerker, stand über die Jahrzehnte in brieflichem Kontakt mit mehr als 1000 Personen in vielen Ländern. Es stehen bei dieser Ausstellung somit nicht nur die Texte Peter Roseggers im Mittelpunkt, sondern auch Briefe aus aller Welt an den steirischen Schriftsteller, deren Absender kleine Schlaglichter vor dem großen historischen Hintergrund – sozusagen kleine Geschichten zur großen Geschichte – darstellen.