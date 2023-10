Projekte können ab sofort eingereicht werden „Digital Healthcare": Gesund­heitsfonds Steier­mark startet Forschungs- und Ent­wicklungs-Call Steiermark - Der Gesundheitsfonds Steiermark startet einen Forschungs- und Entwicklungs-Call für qualitätsgesicherte eHealth-Anwendungen und Prozessoptimierung der Patientinnen- und Patientenversorgung. Projekte können von 1. April 2023 bis 30. Juni 2023 eingereicht werden, das Fördervolumen liegt bei insgesamt max. 1,8 Millionen Euro. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (581 Wörter) Gesundheitsfonds-Geschäftsführer Bernd Leinich, SPÖ Klubobmann Hannes Schwarz, Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß und eHealth-Koordinator Karl P. Pfeiffer (v.l.) © Gesundheitsfonds/Hutter

Die Steiermark hat bereits in der Vergangenheit eine Vorreiterrolle im Bereich eHealth eingenommen. Nach der flächendeckenden Implementierung der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), ist das Ziel, digitale Lösungen nachhaltig als fixen Bestandteil in der Gesamtversorgung zu verankern. Im Rahmen eines Calls „Digital!Healthcare” werden daher innovative Organisationen und Unternehmen eingeladen, Konzepte zu entwickeln und eHealth-Projekte zu pilotieren, die nach erfolgreichem Abschluss steiermarkweit bzw. in weiterer Folge auch österreichweit ausgerollt werden können.

“Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist eine Herausforderung”

„Die Digitalisierung ist ein besonders wichtiges Zukunftsthema im Gesundheitsbereich. Neue Technologien unterstützen im Gesundheitswesen schon heute in unterschiedlicher Weise und werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Die Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig eine große Chance, die wir in der Steiermark wahrnehmen wollen, um Positives im Interesse der Patientinnen und Patienten aber auch für die Ärztinnen und Ärzte zu bewirken. Die Steiermark hat dabei schon in der Vergangenheit eine Vorreiterrolle übernommen und diese möchten wir mit einem weiteren Förderungsvorhaben ausbauen”, so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.

Fördercall “Digital!Healthcare”

„Mit dem Fördercall ‘Digital!Healthcare’ positioniert sich die Steiermark erneut als Vorreiter im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung. Unser Ziel ist es, Organisationen und Unternehmen zu ermutigen, zukunftsweisende eHealth-Anwendungen zu entwickeln, die sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Gesundheitsfachkräften zugutekommen. Durch gezielte Investitionen in innovative Technologien tragen wir dazu bei, das Gesundheitssystem weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken. Ich bin überzeugt, dass wir durch dieses Engagement viele erfolgreiche Projekte unterstützen können, die langfristig einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen in der Steiermark und ganz Österreich haben werden”, so SPÖ Klubobmann Hannes Schwarz.

Karl P. Pfeiffer, eHealth-Koordinator für die Steiermark: „Mit dem Fördercall ‚Digital!Healthcare‘ setzt die Steiermark ein besonders Zeichen für zukunftsorientierte Modelle in der Gesundheitsversorgung. Spätestens seit der COVID-Pandemie ist offensichtlich, welche Chancen und Möglichkeiten eHealth-Anwendungen bieten, wobei auch schon zuvor in vielen Ländern – und auch in Österreich – sehr innovative Projekte für eine telemedizinische Versorgung umgesetzt wurden. eHealth hat ein enormes Potential, die Kommunikation und Kooperation zwischen verschiedenen Gesundheitsdienstleistern und Patientinnen und Patienten zu verbessern. Dies reicht von zahlreichen Apps zur Gesundheitsförderung und zur Dokumentation des Gesundheitszustandes über Telemonitoring und Teleconsulting bis hin zu Anwendungen, die den individuellen Rehabilitations- oder Therapieprozess unterstützen. Wir erwarten innovative Projektvorschläge, welche Qualität, Effizienz und Effektivität im Sinne eines modernen, patientinnen- und patientenzentrierten Gesundheitssystems verbessern und in Zukunft Teil der Regelversorgung werden können.”

Gesundheitsversorgung wir nachhaltig verbessert

„Im Rahmen des Calls fördern wir eHealth-Anwendungen, die die Gesundheitsversorgung in der Steiermark nachhaltig verbessern. Im Fokus stehen Projekte, die Ambulanzen und Krankenanstalten entlasten und Abläufe optimieren. Auch innovative eHealth-Projekte in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention und Selbstmanagement von Patientinnen und Patienten sind förderbar”, erläutern Michael Koren und Bernd Leinich, Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark unisono.

Übersicht Im Vordergrund stehen die patientinnen- und patientenbezogenen Prozesse. Die geförderten eHealth-Anwendungen müssen einen klaren Mehrwert für alle beteiligten Stakeholder haben und im Sinne einer evidenzbasierten Versorgung die Kompetenzen der jeweiligen GDA am „best point of service" unterstützen.

Darüber hinaus müssen die Projekte zur systematischen Neu- und/oder Weiterentwicklung von digital unterstützten Versorgungsprogrammen und -prozessen bzw. Behandlungspfaden sowie deren Koordination unter Berücksichtigung der österreichischen und internationalen Entwicklung substantiell beitragen.

Durch Digitalisierung können Prozess- und Ergebnisqualität gesteigert werden. Das Ziel ist die Optimierung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der Steiermark durch moderne, innovative sowie patientinnen- und patientenzentrierte Anwendungen.

Für die Entwicklung solcher Konzepte bzw. Projekte werden bei dieser Förderungsaktion maximal 1,8 Million Euro ausgeschüttet. Die Förderungsaktion wird gemeinsam mit der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) umgesetzt. Die eingereichten Anträge werden von einer Expertinnen und Experten-Jury – dem eHealth Beirat des Gesundheitsfonds Steiermark- inhaltlich begutachtet und anhand der Förderungskriterien bewertet. Mitglieder des eHealth Beirats sind Vertreterinnen und Vertreter von Land Steiermark, Gesundheitsfonds Steiermark, Sozialversicherung, fondsfinanzierter Krankenhausträger, Ärztekammer, Apothekerkammer, ÖGKV, Patientinnen- und Patienten- und Pflegeombudsschaft, FH Joanneum, Universität Wien und Human Technologie Styria.