Wechsel in die Chinese Super League

Knall­effekt: Markus Pink verlässt die Austria Klagenfurt

Klagenfurt - Markus Pink schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Shanghai Port FC aus der Chinese Super League an und wird in der Halbzeit des Playoff-Auftakts in der 28 BLACK Arena gegen Red Bull Salzburg offiziell verabschiedet. Die Verträge wurden am Sonntagmittag unterschrieben.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (164 Wörter)