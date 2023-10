Am 15. und 16. April Harucon 2023: Kärntens Manga, Anime & Geek Convention meldet sich zurück! Klagenfurt - Es ist wieder soweit! Kärntens erste Manga, Anime und Geek Convention findet auch 2023 wieder statt - und zwar am 15. und 16. April in der Klagenfurter Messehalle. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © KK/KOJA GmbH

Die Anime- und Mangakultur fasziniert weltweit schon seit einigen Jahrzehnten viele Menschen. Verschiedene Events, wie Themen-Tage, Wettbewerbe oder auch Conventions zu dem Thema gehören in jeder größeren Stadt zum fixen Veranstaltungsplan des Jahres – seit 2017 auch in der Messe in Klagenfurt am Wörthersee. Nun geht die Harucon in die nächste Runde: Kärntens Manga, Anime und Geek Convention findet am 15. und 16. April wieder in der Klagenfurter Messehalle statt.

Termin Was: Harucon Convention 2023 Wo: Messehalle 2, Messeplatz 1, 9020 Klagenfurt Wann: 15. April 2023 von 10 bis 22 Uhr und 16. April 2023 von 10 bis 18 Uhr

Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm. Unter anderem gibt es auf der Veranstaltung einen Cosplay Wettbewerb, Zeichenwettbewerbe, Gaming Turniere, Interaktive Quizze und Dance-Offs. Alle Infos zum Event findest du hier.