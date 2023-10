Letzte Sitzung Kärnten.museum: Kuratorium beendet Funktions­periode Klagenfurt - Einen wichtigen Beitrag zur Neustrukturierung des kärnten.museum leistete das Kuratorium des Landesmuseums, welches ähnlich einem Aufsichtsrat, die relevanten Entscheidungen mitträgt und deren Umsetzung begleitet. Diese Woche fand im Landhaus Klagenfurt die letzte Sitzung statt. Nunmehr endet die Funktionsperiode der Mitglieder. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) Mitglieder Kuratorium des Landesmuseums mit LH Peter Kaiser © LPD Kärnten/Just

„Ich bedanke mich seitens des Landes Kärnten für das große Engagement der Kuratoriumsmitglieder. Unter der Vorsitzführung von Monika Kircher leistete das Kuratorium einen wertvollen Beitrag für Kärntens Kultur“, würdigte Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser die Arbeit des Kuratoriums des Landesmuseums. Die neuen Mitglieder dieses Gremiums sind von der neuen Landesregierung für die Dauer der aktuellen Legislaturperiode zu bestellen.

Viele Meilensteine erreicht

Nicht zuletzt, so Kaiser, haben die nun scheidenden Mitglieder Pionierarbeit geleistet, da die vergangenen fünf Jahre auch die erste Funktionsperiode des mit der Novelle des Kärntner Landesmuseumsgesetzes 2017 neu geschaffenen Gremiums darstellten. Seit 2018 arbeitete das Kuratorium des Landesmuseums gemeinsam mit dem Land Kärnten und dem Team des kärnten.museum an der zukunftsorientierten Neu-Ausrichtung dieses kulturellen Leitbetriebes. In diesem Zeitraum wurden wesentliche Weichenstellungen vorgenommen, vieles wurde gemeinsam erarbeitet und begleitet. Meilensteine stellten die Eröffnung von Sammlungs- und Wissenschaftszentrum, der Spatenstich und die Fertigstellung des neuen kärnten.museum sowie die Realisierung der Mobilen Ausstellung im Rahmen von CARINTHIja 2020 dar, weiters wurden wichtige Schritte Richtung Digitalisierung gesetzt, Grundlagen in Richtung Inklusion und Nachhaltigkeit oder interne Compliance-Regeln erarbeitet sowie wichtige Sponsoren für das kärnten.museum gewonnen.