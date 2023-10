Am 8. April Die Ober­dörfer Zech lädt wieder zum legen­dären Oster­feuer Pogöriach - Zum zweiten Mal findet heuer das Osterfeuer auf der Pontlwiese (Kreuztrattenstraße) statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Oberdörfer Zech. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © KK/Oberdörfer Zech

Die Aufbauarbeiten sind schon voll im Gange, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Die Ober­dörfer Zech lädt heuer wieder zum legendären Oster­feuer. Die Veranstaltung soll am Karsamstag, 8. April, in Pogöriach auf der Pontlwiese (Kreuztrattenstraße) stattfinden. Es ist das zweite Mal, dass die Oberdörfer Zech das Osterfeuer organisiert. Die Vorfreude ist groß. “Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Wir freuen uns auf euch und hoffen auf schönes Wetter”, verkünden die Veranstalter. Übrigens: Am 11. und 12. Juni findet der Oberdörfer Kirchtag beim Gasthaus Wiegele statt, dieser wird ebenfalls von der Zech veranstaltet.

Oberdörfer Osterfeuer Wann: Karsamstag, 8. April / ab 18 Uhr Wo: Pontlwiese (Kreuztrattenstraße)