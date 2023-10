Niederlage! Saison­ende für KAC: Rot­jacken verlieren mit 4:0 gegen Salzburg Klagenfurt - Der EC-KAC stand am Sonntagabend vor seinem ersten Elimination-Game der laufenden Saison. Um ihre Saison zu verlängern, hätten die Rotjacken das Match gewinnen müssen. Dem war leider nicht so. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) SYMBOLFOTO - Archivbild / KAC gegen EC Red Bull Salzburg © EC-KAC/Kuess

So hat sich der KAC den Start in das alles entscheidende Spiel bestimmt nicht vorgestellt. So fiel das erste Tor der gegnerischen Mannschaft bereits in der 4. Spielminute. Wenig später erzielten die Salzburger bereits das zweite Tor. Das erste Drittel endete also mit 2:0 für die Red Bulls.

4:0 Niederlage: Saisonende für den KAC

Zu Beginn des zweiten Drittels sah es kurz danach aus, als könnten die Rotjacken aufholen – doch gegen die Salzburger hatten sie leider keine Chance. Stattdessen landeten die Red Bulls in der 33. Spielminute den dritten Treffer des Abends. Das zweite Drittel endete also mit 3:0. Den Rückstand konnten die Rotjacken auch im letzten Drittel nicht mehr aufholen. Die Salzburger holten sich in der 58. Spielminute Punkt Nummer vier. Damit gingen sie mit einem Endstand von 4:0 als Sieger vom Eis. Für die Rotjacken bedeutet die Niederlage leider das Ende der aktuellen Saison. Einen detaillierten Spielbericht findest du im Laufe des Abends hier.