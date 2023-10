Einbruch in Mehrparteienwohnhaus

Diebe stahlen teure Räder aus Kellerabteil

St. Veit an der Glan - Einbruch in Mehrparteienwohnhaus: Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 1. März 2023 und 2. April 2023 das Kellerabteil eines 31-jährigen Mannes und einer 26-jährigen Frau gewaltsam auf.

