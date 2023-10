Gastro-News Standort­wechsel: Bekanntes Villacher Irish Pub zieht um Villach - Das McMullens Irish Pub in der Dietrichsteingasse erfreut sich bei den Villachern großer Beliebtheit. Nun steht dem Lokal jedoch eine Veränderung bevor. Der Betrieb will demnächst den Standort wechseln. Doch wo wird das Irish Pub hinziehen? von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) © 5min.at

Die Gerüchte um einen möglichen Umzug des Lokals halten sich schon länger – nun scheint es fix zu sein! Das McMullens Irish Pub verabschiedet sich von seinem Standort in der Villacher Dietrichsteingasse. “Wir haben Neuigkeiten!!! Das McMullens Villach wird den Standort wechseln und dieses Wochenende ist die letzte Gelegenheit, uns in der Dietrichsteingasse zu besuchen”, verkünden die Betreiber am Freitag. Fans des Lokals haben also heute Abend noch eine letzte Chance, das Irish Pub an der “alten Adresse” zu besuchen.

Wohin wird das McMullens ziehen?

Doch keine Angst, das Lokal wird den Villachern erhalten bleiben. Zunächst will der Betrieb sechs bis acht Wochen schließen, um dann seine Gäste am neuen Standort “ganz in der Nähe” begrüßen zu dürfen, heißt es im Posting weiter. Doch wo wird sich dieser neue Standort befinden? Wie die Kleine Zeitung berichtet, soll das McMullens auf den Villacher Hauptplatz siedeln, genauer gesagt in die Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthauses Hofwirt am Hauptplatz 10. Schon seit längerer Zeit suchte das Traditionsgasthaus einen Nachfolger. Dieser scheint nun gefunden zu sein. Grund für die Vermutung sei ein Blick ins Firmenbuch der Wirtschaftkammer. Julian Mullen, Betreiber des McMullens, sei dort bereits seit August 2022 mit der Firmenadresse Hauptplatz 10 in 9500 Villach eingetragen. Offiziell bestätigt ist der neue Standort allerdings noch nicht.