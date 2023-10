Rettungshubschrauber im Einsatz Fast in Fluss gestürzt: Kind (10) bei Motorrad­unfall schwer verletzt Hermagor - Ein 10-jähriger Schüler war am Sonntagnachmittag mit seinem Kindermotorrad auf einem privaten Wiesengrundstück unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und das Unglück nahm seinen Lauf. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) SYMBOLFOTO © Peter Umlauft

Der Unfall ereignete sich im Nahbereich des Gailflusses in der Gemeinde Kirchbach. “In der Folge geriet der Schüler unkontrolliert über die Flussbettböschung, kam zu Sturz und direkt am Flussufer zum Liegen”, schildert die Polizei den Vorfall. Sein ebenfalls 10-jähriger Freund befand sich in der Nähe und alarmierte seine Eltern, welche wiederum die Rettungskette in Gang setzten.

Kind schwer verletzt

Der 10-Jährige war ansprechbar, erlitt allerdings eine schwere Verletzung am Bein. Nach medizinischer Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er mittels Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen. Der Schüler trug bei der Fahrt zum Glück einen Helm.