5:0 Gratulation: Villacher Lady Hawks holen sich den Meister­titel! Villach - Die Villach Lady Hawks sind die neuen DEBL-Meister 2023 im Damen-Eishockey. In einem rein österreichischen Finale gewannen sie gegen die DEC Devils Graz mit 5:0. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © Rene Krammer

Die Lady Hawks dominierten die Saison mit sechs Siegen in sechs Spielen in der Gruppe Süd und acht Siegen und einem weiteren nach Overtime in der Placement Round. Im Viertelfinale besiegten sie die SPG Kitzbühel/Kufstein und im Halbfinale den Hokiklub Budapest II. Die Devils Graz setzten sich im Viertel- und Halbfinale gegen die EAC Junior Capitals “Flyers” und Ferencvarosi Torna Club durch. Dies war das erste rein österreichische Finale seit 2012. Der Titel kehrt wieder nach Österreich zurück, nachdem er in den letzten fünf Jahren an Ungarn ging.