Wochenstart Wetter­prognose: Der Montag wird kalt und windig Steiermark - Zum Wochenstart müssen wir uns warm anziehen. Der Montag soll nämlich kalt und windig werden.

“Entlang der Alpennordseite sind die Wolken ganztags dicht und hier schneit es noch zeitweise leicht, vor allem in der Früh noch teils bis in Tallagen”, so die Wettervorhersage der GeoSphere. An der Alpensüdseite bleibt es trocken und durch den kräftigen Nordföhn soll es dort sogar recht sonnig werden. “Der Wind frischt im Tagesverlauf lebhaft aus Nord auf, in typischen Nordföhn Regionen in Böen auch stürmisch”, wissen die Wetterexperten. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 1 und plus 4 Grad. Tagsüber bleibt es mit Höchstwerten zwischen 4 und 9 Grad eher frisch.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.