Zahlreiche Meldungen "Alles hat gewackelt": Heftiges Erd­beben in Kärnten deutlich spürbar Kärnten - Kurz nach 22 Uhr war vor allem im Raum St. Veit und Klagenfurt ein Erdbeben deutlich spürbar. Aber auch aus anderen Regionen Kärntens erreichten die 5 Minuten Redaktion zahlreiche Nachrichten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) © fotolia.com

Vor wenigen Minuten bebte in Kärnten die Erde. Vor allem aus dem Raum St. Veit an der Glan und Klagenfurt meldeten sich zahlreiche 5 Minuten Leser. Doch auch in anderen Bezirken scheint das Beben deutlich spürbar gewesen zu sein. So meldeten sich auch zahlreiche Personen aus Völkermarkt, Feldkirchen und Villach. Laut ersten Schätzungen des Erdbebendienstes soll das Beben eine Stärke von 4,4 gehabt haben und in Österreich Italien und Slowenien spürbar gewesen sein. Nähere Informationen folgen.

Schockmoment: “Alles hat gewackelt”

Leser berichten von einem sehr heftigen Beben. “Das ganze Haus hat gewackelt”, schilderte eine Klagenfurterin den Schockmoment. Es habe sich angefühlt, “als würde zwei Meter neben mir ein Güterzug vorbeifahren”. Laut ersten Meldungen soll es auch zu leichten Schäden bei Gebäuden gekommen sein. Auch ein kurzes Nachbeben soll es gegeben haben.

Update 22.50 Uhr

Wie der GeoSphere Erdbebendienst mittlerweile berichtet, ereignete sich das Erdbeben um 22.15 Uhr bei St. Veit an der Glan. Das Beben wies eine Magnitude von 3,8 auf. “Das Erdbeben wurde im Süden Österreichs zum Teil kräftig verspürt. Es kann bei dieser Magnitude vereinzelt zu leichten Gebäudeschäden kommen”, so die Experten.