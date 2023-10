Täter unbekannt Keller­abteil gewaltsam aufgebrochen & E-Bikes gestohlen Klagenfurt - Unbekannte brachen ein Kellerabteil in Klagenfurt gewaltsam auf. Zwei teure E-Mountainbikes wurden dabei gestohlen. Durch den Einbruchdiebstahl ist ein Schaden in Höhe von tausenden Euros entstanden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (49 Wörter) © 5min.at

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 31. März 2023 und 2. April 2023 in einem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt gewaltsam in das Kellerabteil einer 46-jährigen Klagenfurterin ein. In der Folge stahlen sie zwei hochpreisige E-Mountainbikes der Marke CUBE und SCOTT. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro.