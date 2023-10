Schockmoment am Palmsonntag Erd­beben erschreckte Kärntner: "Es war wirklich beängstigend" Kärnten - Schockmoment am Palmsonntag: Kurz nach 22 Uhr rüttelte es in den Kärntner Häuser und Wohnungen. Das laute Grollen riss viele sogar aus dem Schlaf. Kurz darauf dann zwei weitere Nachbeben. Viele Kärntner versetzte das gestrige Erdbeben in Angst. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (358 Wörter) © ananaline/ #309370074/ stock.adobe.com Artikel zum Thema "Alles hat gewackelt": Heftiges Erd­beben in Kärnten deutlich spürbar

Es ist 22.15 Uhr: Ein lautes Grollen und Ruckeln riss am Palmsonntag zahlreiche Kärntner aus dem Schlaf. Nur zwei Minuten später gab es gleich das deutlich schwächere Nachbeben der Stärke 1,9. 5 Minuten berichtete. Für viele war es im ersten Moment ein Schock. “Es war, als würde ein Panzer durch die Wohnung fahren. Wirklich beängstigend”, berichtet eine 5 Minuten-Leserin. Kästen vibrierten, Gegenstände wackelten und teils kam es zu Rissen in den Wänden: Das gestrige Erdbeben war eindeutig stark spürbar.

“Ich zittere am ganzen Körper”

Einige Leser bekamen Angst und meinten nicht mehr einschlafen zu können: “Ich zittere am ganzen Körper”, meinte eine besorgte Mutter. “Das Geräusch steckt mir noch immer tief in den Knochen”, schildert eine andere Leserin. Auch die Haustiere der Kärntner soll das Beben sehr erschreckt haben. “Es ist klar, dass viele Leute aufgeschreckt sind. Ein Erdbeben in dieser Stärke kommt in Kärnten doch seltener vor”, erklärt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria, im Gespräch mit 5 Minuten.

Erdbeben dieser Stärke eher selten

Mit einigen Rissen an der Wand hinterließ das Erdbeben am Palmsonntag zum Glück nur leichte Schäden. Angst vor einstürzenden Gebäuden brauche man in Kärnten keine haben, behauptete Hohenwarter. Er erklärt weiter: “In Kärnten sind die Häuser derartig massiv gebaut, dass die Gefahr, dass Häuser einstürzen, nur sehr gering ist. Es gibt eine eigene Baunorm, welche Klasse und Gefährdungsstufen, angepasst an die zu erwartende Erdbebenstärke vorgibt, nach dem die Häuser errichtet werden.”

© Screenshot GeoSphere

Erde bebte gleich mehrmals

Tatsächlich bebte die Erde in Kärnten gestern dreimal, wie die Aufzeichnungen des Erdbebendienstes der GeoSphere zeigen. Das erste stark spürbare Beben um 22.15 Uhr (Stärke 3,8), um 22.17 Uhr das Nachbeben der Stärke 1,9 und um 22.53 Uhr ein weiteres der Stärke 0,9. Viele Leser meinten auch kurz vor Mitternacht ein Beben bemerkt zu haben. Letztere seien laut Hohenwarter aber kaum spürbar gewesen zu sein. Das Epizentrum des Erdbebens war in unmittelbarer Nähe von St. Veit an der Glan.