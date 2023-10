"Ihr werdet schmerzhaft vermisst" In Erinnerung an zu früh verstorbene Kinder: Auf diesem Oster­strauch findet jedes Sternenkind seinen Platz Klagenfurt/ Völkermarkt - Zur Erinnerung an zu früh verstorbene Kinder stellt der Verein "Wandelstern" heuer einen ganz besonderen Strauch am Klagenfurter Ostermarkt und in Völkermarkt auf. Eltern können ihr ganz eigenes Erinnerungsosterei für ihr Sternenkind gestalten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) © Wandelstern

Der Tod eines Kindes ist wohl der schlimmste Schmerz, den eine Familie durchleben kann. Zum Gedenken an all die zu früh verstorbenen Kinder startete der Verein “Wandelstern” eine Osteraktion. Zur Osterzeit stellt sie einen “Strauch der Erinnerung” am Ostermarkt am Neuen Platz in Klagenfurt und Völkermarkt auf. Jedes Osterei soll an ein zu früh verstorbenes Kind erinnern. “Wir wollen den vielen Betroffenen die Möglichkeit bieten, ein sichtbares Zeichen für ihr Sternenkind zu setzen”, erklärt Bernadette Kohlweis, Vereinsobfrau und Gründerin des Vereines „Wandelstern“.

© Wandelstern © Wandelstern © Wandelstern © Wandelstern © Wandelstern

500 Erinnerungsostereier verzieren bereits den Strauch

In Klagenfurt können Sternkind-Eltern noch am Freitag, dem 7. April, von 10 bis 14 Uhr und am Samstag, dem 8. April, von 8 bis 12 Uhr ihr eigenes Erinnerungsosterei kostenlos gestalten und am Osterstrauch vor dem Rathaus aufhängen. 500 Osterei hängen bereits am Strauch. In Völkermarkt hat die Sternenkindfotografin Marlies Froidl einen Osterstrauch der Erinnerung initiiert. Hier kann jeder am Mittwoch, dem 5. April, sowie am Freitag, dem 7. April, von 10 bis 14 Uhr vorbeischauen. “Wir sind dankbar, mit der Hilfe von Bürgermeister Christian Scheider sowie Bürgermeister Markus Lakounigg ein Zeichen in der Gesellschaft für unsere Sternenkinder setzen zu dürfen. Denn sie werden unglaublich geliebt und schmerzhaft vermisst”, so Kohlweis abschließend.