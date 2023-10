Unterstützungsleistung für Schüler Begutachtung des neuen Steier­märkischen Schul­assistenz­gesetzes startet Steiermark - Anfang des Jahres haben Soziallandesrätin Doris Kampus und Bildungslandesrat Werner Amon die Eckpunkte der „Schulassistenz neu” präsentiert. Erklärtes Ziel der beiden ist es, die Unterstützungsleistung für Schüler mit Behinderungen beziehungsweise anderen attestierten Erkrankungen auf neue Beine zu stellen und möglichst gut in das System Schule einzubetten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (220 Wörter) © Land Steiermark/ Binder

Dies gilt insbesondere für chronische Krankheiten, wie Diabetes. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass alle bestehende Bescheide uneingeschränkt weiterhin gelten.

Vom Sozial- in das Bildungsressort

Die politische Zuständigkeit sowie das Budget wird an einer Stelle gebündelt und wandert vom Sozial- in das Bildungsressort. Das vereinfacht die Antragstellung auf Schulassistenz, da durch Auflösung der Parallelstrukturen Anträge in Form eines One-Stop-Shop Prinzips nur mehr an einer Stelle eingebracht werden müssen und die Koordination und Zuteilung der Assistenzleistungen zukünftig ebenfalls im selben Ressort angesiedelt ist.

Begutachtung bis zum 5. Mai

Die Begutachtungsphase dauert bis 5. Mai – nach Sichtung aller Stellungnahmen soll das Gesetz im Landtag beschlossen werden und mit 1. Jänner 2024 – analog zum Steiermärkischen Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetz – in Kraft treten. Damit können Anträge, die für das Schuljahr 2024/25 gestellt werden, zeitgerecht bearbeitet werden. Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassene Bescheide gelten uneingeschränkt weiter bis zum Ende ihrer Laufzeit.

"Ich freue mich, dass eine langjährige Forderung jetzt endlich zur Umsetzung kommt" Soziallandesrätin Doris Kampus

Gesetz muss angepasst werden

Das Inkrafttreten der Schulassistenz neu muss deshalb an das neue Steiermärkische Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetz (StSPLFG) angepasst werden, da die Kosten weiterhin zu 60 Prozent vom Land und zu 40 Prozent von den Gemeinden getragen werden und dieses Kostentragungsmodell im neuen Steiermärkischen Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetz näher definiert wird.