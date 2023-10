Evangelische Heilandskirche Graz Hier könnt ihr am Grün­donnerstag eure Füße waschen lassen Südtiroler Platz - Die evangelische Heilandskirche Graz hat sich für heuer eine Osteraktion ausgedacht. Ein Pfarr-Team aus vier Personen im Talar, darunter Superintendent Wolfgang Rehner, wird am Südtirolerplatz mitten in Graz am Gründonnerstag eine öffentliche Fußwaschung durchzuführen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) © Jutta Weigold

„Eine Fußwaschung ist ein Ritual. Wir übernehmen das Ritual von Jesus, der am Abend, bevor er starb, seinen Jüngern die Füße wusch. Die Fußwaschung ist ein Zeichen der Liebe und des Respekts vor den Mitmenschen. Die Passanten sind eingeladen, sich die Füße waschen zu lassen. Dazu werden wir warmes Wasser und Seife verwenden”, so Initiatorin und Projektleiterin Sara Huber.

Von 13 bis 16 Uhr

“Wir Pfarrpersonen werden im Talar am Südtiroler Platz (13 bis 16 Uhr am Gründonnerstag) sein und wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen – über das Ritual und anderes, was sie bewegt. Die Fußwaschung ist dafür natürlich kein Muss, man kann auch nur ins Gespräch kommen oder sich durch Zusehen auf das Ritual einlassen. Es geht uns darum, sich den Menschen zuzuwenden”, heißt es von Sara Huber.

Handtücher und warmes Wasser kostenlos zur Verfügung

Hintergrund der Aktion ist die biblische Erzählung aus dem Johannes-Evangelium, nach der Jesus einen Tag vor seinem Kreuzigungstod seinen Jüngern die Füße wusch. Heutzutage wird dieses Ritual meist in katholischen und freikirchlichen Gemeinden praktiziert. Im Vorjahr sorgte eine öffentliche Fußwaschung durch zehn Geistliche in Hamburg an der Reeperbahn für großes Aufsehen, nun findet sie erstmals auch in Graz an einem öffentlichen Ort statt. Handtücher für die Aktion wurden als freiwillige Spende gesammelt, das warme Wasser wird kostenlos vom nahegelegenen Kunsthauscafe und dem Restaurant Koko zur Verfügung gestellt.