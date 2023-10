Eigene Anliegen und Forderungen

Jugend­landtag: Aktiv mit­sprechen und mit­gestalten

Steiermark - Sagen, was Sache ist und gehört werden: Der Jugendlandtag am 31. März 2023 rückte die Standpunkte der Jugendlichen in den Mittelpunkt und gab ihnen die Möglichkeit, eigene Anliegen und Forderungen an die heimische Landespolitik, direkt und unmittelbar zu richten.

von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter)