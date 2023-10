Bachelor-, Diplom-, Masterarbeiten und Dissertationen So bekommst du als Student bis zu 650 Euro von der Arbeiter­kammer Steiermark - Die Arbeiterkammer Steiermark fördert eingereichte und approbierte Bachelor-, Diplom-, Masterarbeiten und Dissertationen mit einem Betrag von 150 bis zu 650 Euro. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) © 5min.at

Es gibt einige Kriterien: “Sie müssen an einer österreichischen Hochschule, Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule im Rahmen eines ordentlichen beziehungsweise ordentlich konsekutiven Studiums von August 2022 bis Juli 2023 erstellt und bereits approbiert worden sein”, heißt es von der Arbeiterkammer. Das Thema muss für die Aufgaben der Arbeiterkammer von Relevanz sein. Der Antragsteller muss den Hauptwohnsitz in der Steiermark haben und eine österreichische Hochschule besucht haben. Der Student oder ein Elternteil muss Mitglied der Arbeiterkammer Steiermark sein. Die Einreichfrist für die aktuelle Förderrunde beginnt am 1. Jänner und endet am 31. Juli 2023.

Themen-Vorschläge

Arbeiterkammer-Relevante Themen gibt es einige. Hier sind einige Möglichkeiten: Arbeits- und Sozialrecht, Vereinbarkeit Beruf und Familie, Frauen und Gleichstellungsthemen, Gesundheit, Pflege und Betreuung, Konsumentenschutz und -erziehung, Verschuldung privater Haushalte, Erwachsenen- und Berufsbildung, Arbeitswelt und Schule, Bildungspolitik, Geschichte der Arbeit, der Arbeiterbewegung und ihrer Organisationen und Kultur, Arbeitswissenschaft, Ergonomie, Arbeitssicherheit, Arbeit & Gesundheit, Zusammenhänge zwischen Entwicklung, Arbeitsmarkt und Qualifikationsbedarf, Soziale Fragestellungen (Einkommensverteilung, Zugänge zum Arbeitsmarkt), Auswirkungen der neuen Informations- und Kommunikationstechniken auf Arbeitssituation und Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Fragestellungen mit Arbeitnehmerbezug (wirtschaftliche Mitbestimmung, EU-Erweiterung, Kommunalwirtschaft, regionale Wirtschaft, Verkehr, PendlerInnen, Marktforschung etc.)