Nachhaltig und energieeffizient BILLA investiert rund 30 Millionen Euro in steirische Standorte Steiermark - Die Menschen und ihre Lebensweise in Städten und Gemeinden verändert sich laufend – so ist auch der Lebensmittelhandel gefordert, sich permanent weiterzuentwickeln. Zeitgemäße Nahversorgung und Klimaschutz gehen dabei für BILLA Hand in Hand. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) © BILLA AG / Robert Harson

Seit Jahren erprobt BILLA moderne Technologien und Bauweisen in einer Vielzahl an Pilotprojekten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen bei der Modernisierung bestehender Standorte und der Planung neuer Märkte gleichermaßen mit ein. Allein in der Steiermark investiert BILLA im Jahr 2023 rund 30 Millionen Euro in unterschiedliche Standortprojekte.

Energieeffizient und nachhaltig

BILLA setzt bei seinen Märkten auf einen energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb. Ziel ist es, die Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten bzw. aktiv zu reduzieren. „Wie unser ‚grüner‘ BILLA in Obdach bereits beweist, braucht es die Umsetzung von vielen einzelnen Maßnahmen, um in Summe eine nachhaltige Auswirkung auf die Region und den Betrieb eines Marktes zu erreichen. Dazu setzen wir bereits vielerorts auf energieeffiziente Technik, Photovoltaik-Anlagen, Begrünungen, den Einsatz ökologischer Bauweisen und LED-Technik sowie nach Möglichkeit die Beauftragung von Firmen in der unmittelbaren Umgebung”, erläutert Peter Gschiel.

Hohe Qualitätsstandards

Der achtsame Umgang mit der Umwelt spiegelt sich nicht nur in der Gestaltung der Märkte, sondern auch im Sortiment wider. So steht BILLA als Vorreiter der Branche für den artgerechten Umgang und die Gesundheit von Nutztieren ein. Zum einen durch die Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben und durch enge Partnerschaften in den Bundesländern und zum anderen mittels umfassender Maßnahmen zur Einhaltung von hohen Qualitätsstandards in der Tierhaltung. Ab sofort finden Kunden in allen Bedientheken bei BILLA und BILLA PLUS österreichweit ausschließlich heimisches Frischfleisch zu 100 Prozent in Tierwohl-Qualität. Darüber hinaus wird aktuell der Feinkost-Bereich um Wurstspezialitäten wie Extra-, Wiener- oder Pikant-Wurst in Tierwohl-Qualität ergänzt.