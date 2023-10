Fernando Alonso und Andrea Schlager Traurig: Formel-1-Superstar und steirische Moderatorin haben sich getrennt Steiermark - Fernando Alonso und die steirische Fernsehmoderatorin und Journalistin Andrea Schlager haben sich getrennt. Diese traurige Nachricht teilten sie am 3. April ihren Followern auf Instagram in einer Story mit. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: pexels

“We wanted to tell that our relationship as a couple ended”, schreiben die Beiden in ihrer Instagram-Story. Auf Deutsch übersetzt: “Wir möchten euch erzählen, dass unsere Beziehung als Paar geendet hat”. Weiter schreiben Beide auch: “Wir waren glücklich und hatten eine fantastische Zeit miteinander, und es wird auch weiterhin so sein, aber auf eine andere Art und Weise.”

In Zukunft noch gemeinsame Projekte

Vor ungefähr einem Jahr sind der spanische Formel-1-Superstar und die Fernsehmoderatorin aus Knittelfeld zusammengekommen. Nun ist die Beziehung zu Ende und Beide gehen getrennte Wege. Trotz der Trennung verkünden die Beiden, dass sie trotzdem noch gemeinsame Projekte in Zukunft verfolgen werden.