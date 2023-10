Zivilschutzverband informiert: Erdbeben: Wie du dich im Ernstfall verhalten solltest Kärnten - Das gestrige Erdbeben erschütterte im wahrsten Sinne des Wortes Kärnten. Zum Glück hinterließ das Beben lediglich einen Schock und einige Risse in den Wänden. Bei stärkeren Erdbeben ist ein richtiges Verhalten ausschlaggebend. Zur Vorbereitung im Ernstfall veröffentlichte der Kärntner Zivilschutzverband einige Schutzmaßnahmen. Die Liste findest du hier. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Am gestrigen Palmsonntag bebte in der Nähe von St. Veit an der Glan die Erde. Das Beben der Stärke 3,8 spürte man in fast ganz Kärnten deutlich. Manche 5 Minuten-Leser gerieten durch das Erschüttern in Sorge. Wie der Experte der GeoSphere Austria, Gerhard Hohenwarter, gegenüber 5 Minuten behauptete, brauche man in Kärnten keine Angst vor einstürzenden Gebäuden haben. Er erklärte: “In Kärnten sind die Häuser derartig massiv gebaut, dass die Gefahr, dass Häuser einstürzen, nur sehr gering ist. Es gibt eine eigene Baunorm, welche Klasse und Gefährdungsstufen, angepasst an die zu erwartende Erdbebenstärke, vorgibt, nach dem die Häuser errichtet werden.” Mehr dazu liest du hier.

Richtiges Verhalten bei stärkeren Erdbeben

2022 wurden in Kärnten sogar sieben spürbare Beben verzeichnet. Österreichweit wurden im vergangenen Jahr instrumentell 2.293 Erdbeben registriert, nur wenige davon waren auch stark fühlbar. Genauere Infos zum Erdbebenaufkommen im Vorjahr findest du hier. Ein derartig starkes Erdbeben wie das gestrige kommt in Kärnten auch eher selten vor, ungewöhnlich ist es aber nicht. Österreich zählt demnach nicht zu den großen Erdbeben-Risikozonen, dennoch ist es gut für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Der Kärntner Zivilschutzverband hat daher einige Maßnahmen zum richtigen Verhalten bei einem Erdbeben zusammengefasst.

Vor einem Erdbeben: Gebäude in gutem Bauzustand erhalten (Schornsteine, Balustraden, Dachrinnen und dergleichen).

Schwere Möbel und Gerätschaften (Warmwasserspeicher) gut verankern. Keine schweren Bilder oder Regale über dem Bett montieren.

Lage des Hauptschalters für Strom und der Absperrventile für Gas und Wasser einprägen.

Während eines Erdbebens: Ruhe bewahren, Panik vermeiden

Nicht ins Freie laufen (Gefahr durch herabfallende Trümmer)

Schutz unter einem Türstock oder unter einem stabilen Tisch suchen

Nähe von Fenstern meiden (Gefahr durch Glassplitter)

Aufzüge nicht benützen

Im Freien genügend Sicherheitsabstand zu Gebäuden und elektrischen Leitungen halten.