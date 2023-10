Ab Sommer 2023 Vom Bodensee retour an die Mur: Lukas Schweighofer kehrt zurück Graz - Zurück zu den Wurzeln! Ab Sommer 2023 wird Lukas Schweighofer nach fünf Saisonen beim ALPLA HC Hard wieder in Graz auf Torjagd gehen und kehrt damit in seine Heimat zurück. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) © HSG Graz

Der 30 -Jährige startete bei der HSG Holding Graz seine Karriere, kam mit seinem Team 2017 ins ÖHB Cup Finale stieg in die ZTE HLA Meisterliga auf. Ein Jahr später feierte er mit Trainer Ales Pajovic den Klassenerhalt in der höchsten österreichischen Handballliga. Danach wechselte er zum ALPLA HC Hard, wo er neben einem österreichischen Meistertitel zuletzt auch den Einzug in die European League Gruppenphase erreichte.

Nach fünf Jahren wieder zurück

Vom Bodensee retour an die Mur. Nach fünf Jahren in der Ferne kehrt Lukas Schweighofer nun gemeinsam mit Freundin Julia und Tochter Martha im Sommer wieder zurück nach Graz: „Wir haben uns in Hard sehr wohl gefühlt und ich bin für die letzten fünf Jahre sehr dankbar. Graz ist aber unsere Heimat, hier leben unsere Familien und wir freuen uns wieder nachhause zu kommen!“

Ein alter Bekannter

Mit Schweighofer verpflichtet die HSG auch für Trainer Rene Kramer einen alten Bekannten, unter ihm lief der Kreisläufer bereits im Juniorennationalteam auf: „Ich freue mich sehr, dass Lukas in den Verein zurückkehrt. Sowohl spielerisch als auch menschlich passt er sehr gut in unsere Mannschaft und ich bin davon überzeugt, dass er in Graz noch einige Jahre zeigen wird, was er kann.“