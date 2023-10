Finanzielle Unterstützung Neun Digi­talisierungs­stipendien von Huawei für Studierende der TU Graz Graz - Bereits zum zweiten Mal können sich Bachelor-Studierende der Technischen Universität Graz für das Seeds for the Future Stipendium von Huawei bewerben – die Bewerbung läuft bis 23. Juli 2023. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © Zsolt Marton

Bereits zum zweiten Mal können sich Bachelorstudierende aus den Bereichen Biomedical Engineering, Chemie, Digital Engineering, Elektrotechnik, Elektrotechnik-Toningenieur, Geodäsie, Informatik, Information and Computer Engineering, Mathematik, Molekularbiologie, Physik, Software Engineering and Management, Umweltsystemwissenschaften- Naturwissenschaften-Technologie oder Verfahrenstechnik an der TU Graz für das „Seeds for the Future Scholarship“ bewerben. Insgesamt werden neun Stipendien vergeben, die Bewerbungsphase läuft bis 23. Juli 2023.

Studierende finanziell unterstützen

Mit dem Stipendium verfolgt Huawei das Ziel, Studierenden finanziell unter die Arme zu greifen. „Mit der Einführung des “Seeds for the Future Scholarship” hofft Huawei, viele talentierte zukünftige Experten zu erreichen und die Entwicklung ihrer Karrieren zu unterstützen. Wir arbeiten mit den besten Universitäten Österreichs zusammen, um die Fähigkeiten und das Potenzial der nächsten Generation europäischer Innovatoren zu fördern, und erreichen mehr als 500 Studierende in Österreich und ganz Europa.“, betont Harvey Zhang, CEO von Huawei Austria.