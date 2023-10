Mehrere zehntausend Euro 116 Bestellbetrügereien: 32-Jähriger geschnappt Leibnitz - Die Kriminaldienstgruppe Leibnitz nahm bereits Ende Jänner 2023 einen 32-jährigen Betrüger fest. Dem Verdächtigen wird eine sehr hohe Anzahl an Betrugsdelikten zur Last gelegt. Die Schadenssumme beträgt mehrere zehntausend Euro. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Der einschlägig vorbestrafte Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg soll in den letzten sieben Jahren (2016 bis 2023) für mindestens 116 Bestellbetrügereien verantwortlich sein. Dabei soll er, teilwiese unter Verwendung von Aliasnamen, diverse Warenbestellbetrügereien in ganz Österreich verübt haben. Im Zuge der umfassenden Ermittlungen gelang es den Kriminalisten, weitere Betrugsdelikte zu klären. So soll der Verdächtige in zwölf Fällen vertraglich geregelte Serviceleistungen (diverse Arbeitsleistungen) bestellt, aber ebenso wie bei seinen Bestellbetrügereien niemals bezahlt haben.

Festnahme und Hausdurchsuchung

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme des 32-Jährigen sowie eine Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse an. Dabei konnte relevantes Beweismaterial sichergestellt werden. Bei seiner Vernehmung konnten die Kriminalisten auch noch den Verdacht zu Unrecht bezogener Sozialleistungen in der Höhe von mehr als zehntausend Euro aufklären. Dabei soll der Deutschlandsberger als geringfügig Beschäftigter bei einem Gastronomiebetrieb tätig gewesen sein. Dies trotz Erhalt von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe. Der Festgenommene ist zum Teil geständig und befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.