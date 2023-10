Öster­reichweit der Erste: Steirisches Unter­nehmen stellt auf umwelt­freundliche Holz­beschichtung um Pöllau/Löningen - KAPO läutet die Zukunft ein: Als erster Fensterhersteller in Österreich verzichtet das steirische Unternehmen konsequent auf klimaschädliche Lösungen bei der Oberflächenverarbeitung. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) © Book Your Video

Damit hat KAPO, mit Unterstützung des Lack-Spezialisten Remmers, sein gesamtes Sortiment auf umweltgerechten Holzschutz umgestellt. Dank dieser Entwicklung können Fenster am Ende ihrer Lebensdauer rückgebaut und in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden, womit KAPO einen neuen ökologischen Standard in der Branche setzt.

Weniger als 5 Prozent

Fenster aus Kunststoff gibt es in Österreich viele. Anders sieht die Situation bei Holzfenstern aus: Der Marktanteil beträgt hier weniger als fünf Prozent. Nur ein Anbieter bietet dabei Holzfenster an, deren ökologische Verarbeitung vollständig bis hin zur Oberflächenverarbeitung geht: KAPO. Aus Überzeugung und ökologischer Verantwortung verzichtet der steirische Fensterhersteller in der gesamten Produktion auf die Verwendung von klimaschädlichen Lösungen aus Kunststoff.

Umweltgerechte Holzschutz-Beschichtungen

Mit diesem Schritt hat KAPO die komplette Fenster-, Türen- und Fassadenproduktion auf umweltgerechte Holzschutz-Beschichtungen umgestellt. Auf der Suche nach einer geeigneten Lösung wurde der steirische Fensterhersteller bei Lack-Spezialisten Remmers fündig. Nach eingehender Beratung und Bestandaufnahme der spezifischen Anforderungen bei KAPO fiel die Wahl auf die wasserbasierte, hydrophobierende Imprägnierung Induline IW-130.

Verzicht auf Biozide

Hinzu kommt: Durch die spezielle nachhaltige Beschichtung kann auf filmkonservierende oder biozide Wirkstoffe verzichtet werden. Die beschichteten Holzelemente können damit am Ende ihrer Lebensdauer rückgebaut und in den

Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

"Eine vorbildlich nachhaltige Zusammenarbeit im Sinne unserer Umwelt" Geschäftsführer von KAPO und Remmers