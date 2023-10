Alkolenker erwischt Mehrere Kenn­zeichen abgenommen: 64 schwere Mängel & Alkolenker Feldbach - Bei verkehrsrechtlichen Schwerpunktkontrollen stellten Beamte von Landesverkehrsabteilung (LVA) und Kfz-Landesprüfstelle vergangenes Wochenende 64 schwere Mängel fest. Es kam zu mehreren Kennzeichenabnahmen. Auch ein Alkolenker wurde aus dem Verkehr gezogen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) © AdobeStock

Die Schwerpunktkontrollen fanden am gestrigen Sonntag, 2. April 2023, im Bereich der B57 (Güssinger Straße) bei Feldbach statt. Unterstützung bekamen die Verkehrspolizisten dabei vom „technischen Dienst“ der Kfz-Landesprüfstelle des Landes Steiermark. Insgesamt stellten die Beamten 64 schwere Mängel bei kontrollierten Fahrzeugen fest. Darunter fielen defekte Bremsanlagen, massive Flüssigkeitsverluste von Motoröl und Kühlerflüssigkeit sowie nicht ordnungsgemäße Lenkungen. Doch auch die Unterschreitung der Mindestprofiele bei den Reifen, die Erzeugung von übermäßigem Lärm sowie Manipulationen an der Abgasanlage und nicht genehmigte Umbauten an den Fahrzeugen wurden beanstandet.

Mehrere Kennzeichen-Abnahmen

Ich sechs Fällen waren die festgestellten Mängel derart schwer, dass es zu Kennzeichen-Abnahmen bei diesen Fahrzeugen kam. Sämtliche Übertretungen werden der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark angezeigt. So auch ein 39-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark. Er war schwer alkoholisiert (1,6 Promille) mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen und geriet ebenso in die Schwerpunktkontrolle. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch er wird angezeigt.