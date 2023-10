Hunderttausende Briefe verschickt ÖGK: Des­wegen erhalten bald viele Kärntner einen Brief Kärnten - In den kommenden Wochen wird bei einigen Kärntner Haushalten Post von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eintrudeln. Was es mit den hunderttausenden Briefen, die verschickt werden, auf sich hat, erfährst du hier. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) © Bettina Nikolic

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verschickt in den kommenden Wochen rund 430.000 Einladungen zur Vorsorgeuntersuchung an Personen, die bei der ÖGK versichert sind und noch nie oder schon länger keinen Gesundheits-Check gemacht haben.

Jährlich kostenloser Gesundheits-Check

Der Gesundheits-Check ist für alle Personen ab dem 18. Lebensjahr einmal im Jahr kostenlos möglich und kann bei jeder Ärztin und jedem Arzt mit entsprechendem Vertrag sowie in den Gesundheitszentren der ÖGK in Anspruch genommen werden. Empfohlen wird der Gesundheits-Check Personen unter 40 Jahren in 3-jährigen und ab 40 in 2-jährigen Abständen. Natürlich können auch Personen, die keine Einladung erhalten haben, zur Vorsorge-Untersuchung gehen, sofern der letzte Gesundheits-Check 12 Monate zurückliegt.

“Krankheiten verhindern und Leben retten”

„Eine Vorsorgeuntersuchung kann Krankheiten verhindern und unter Umständen Leben retten“, appelliert Dr. Andreas Krauter, leitender Arzt der ÖGK, dieses Angebot anzunehmen: „Neben der Früherkennung von Krebs, Diabetes und Herz-Kreislaufstörungen beinhaltet die Vorsorgeuntersuchung auch Beratung zu den Themen Rauchen, Alkohol und Adipositas. Nutzen Sie diese Chance zur ärztlichen Aufklärung und Unterstützung für einen gesundheitsfördernden Lebensstil, damit Sie viele Jahre in Gesundheit verbringen können.“