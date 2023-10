Bis Mitte Mai Bau­arbeiten in der Liese­rschlucht: B99 ab sofort ge­sperrt Lieserschlucht - Die Bauarbeiten im Bereich der Ertlwand wurden wieder aufgenommen. Aus diesem Grund wird die B99 im Bereich der Lieserschlucht gesperrt. Mitte Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (204 Wörter) SYMBOLFOTO © Land Kärnten/Abteilung 9

Winterpausenbedingt wurden die Baumaßnahmen im Bereich der Ertlwand in der Lieserschlucht ruhend gestellt. Vor zwei Wochen wurde mit den Vorbereitungen für die Fortsetzung der noch ausstehenden Bauarbeiten begonnen, die zunächst noch mit einer halbseitigen Fahrbahnsperre durchgeführt werden konnten.

B99 wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt

Ab dieser Woche starten jedoch Arbeiten, die eine Vollsperre der B99 Katschberg Straße erfordern. Dabei handelt es sich um die Instandsetzung und Verbreiterung der Fahrbahn im Bereich der Ertlwand, die Verlegung des Abwasserkanals sowie die Errichtung der Oberflächenentwässerung. Bei den Arbeiten am Abwasserkanal sind aufgrund der Bodenverhältnisse Sprengungen notwendig, weshalb eine Vollsperre unumgänglich ist.

Bis Mitte Mai nicht befahrbar

Zur Stützung des untersten Bereichs der Ertlwand, der sich in einem schlechten Zustand befindet, muss eine vermörtelte Steinschlichtung errichtet werden, die auch als Zufahrt für spätere Wartungsarbeiten, etwa an den Steinschlagschutznetzen, genutzt wird. Die Sperre der B99 zwischen Spittal und Seeboden dauert voraussichtlich bis Mitte Mai. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die L10 Trebesinger Straße/Fratresstraße. Lkw können über die A10 Tauernautobahn großräumig ausweichen, für Lkw mit Anhängern und Sattelfahrzeuge gilt während der Vollsperre ein Fahrverbot für die L10.