2. GRAZ AIRPORT RUN Für die gute Sache den Körper auf dem "Laufenden" halten Flughafen Graz - Am 14. Juni 2023 haben bis zu 700 Läufer die Möglichkeit für ein karitatives Projekt die Laufschuhe zu schnüren – und das während des laufenden Flugverkehrs. Die Rennstrecke geht über 5,8 Kilometer in unmittelbarer Nähe zu Piste und Rollwegen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) © NewFish_Hikimus

Die Premiere des Graz Airport Run im vergangenen Jahr ist störungsfrei und wie geschmiert gelaufen. Mit den Erfahrungen, die das Organisationsteam damals gemacht hat, kann – trotz des laufenden Sommerflugplans – die Anzahl der Läufer von 500 auf 700 Personen aufgestockt werden.

Global Active City

Sportstadtrat Kurt Hohensinner: „Graz ist Global Active City und soll die sportlichste Stadt Österreichs werden. Dazu müssen wir Menschen für einen aktiven, sportlichen und gesundheitsbewussten Lebensstil begeistern. Neben der Unterstützung von Infrastruktur und der Vereinsförderung braucht es dazu vor allem auch Leuchtturmprojekte und tolle Veranstaltungen, wie den jetzt schon legendären 2. Grazer Airport Run, die Menschen motivieren und mitreißen“.

Steirer mit Herz

Auch in diesem Jahr lautet das Credo: Laufend etwas Gutes tun! Die gesamte Startgebühr (€ 22 pro Person) geht in diesem Jahr direkt an Steirer mit Herz. Marcel Resch, Obmann des Vereins Steirer mit Herz erklärt: „Ein Motto unseres Vereins lautet: Wir tun Gutes, weil wir an die Kraft des Miteinander und Füreinander glauben. Das spiegelt sich auch im Airport Run wieder: Miteinander laufen, um helfend füreinander Dasein zu können. Ich danke dem Flughafen Graz für diese Unterstützung.“