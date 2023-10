Statistik Austria Österreich mit Rekord­ausgaben: Schulden sind stark angestiegen Steiermark/Österreich - Im Jahr 2022 betrug das öffentliche Defizit 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. 14,3 Milliarden Euro. Wie Statistik Austria weiter berichtet, erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand 2022 um 16,4 Milliarden Euro auf 350,8 Milliarden zu Jahresende. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (302 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / moerschy

Die Schuldenquote – das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung – fiel jedoch durch einen noch stärkeren Anstieg des BIP von 82,3 Prozent Ende 2021 auf 78,4 Prozent Ende 2022. „Trotz starkem Rückgang der staatlichen Subventionen durch die auslaufenden Corona-Maßnahmen sind die Staatsausgaben im Jahr 2022 um 3,7 Prozent auf den Rekordwert von 236 Milliarden Euro angestiegen. Zum Ende des Jahres 2022 betrug der Schuldenstand 350,8 Milliarden Euro, das sind 16,4 Milliarden Euro mehr als am Ende des Vorjahres. Die Schuldenquote fiel jedoch durch einen noch stärkeren Anstieg des BIP von 82,3 Prozent auf 78,4 Prozent und näherte sich so ein Stück weit der Maastricht-Grenze von 60 Prozent an“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Steuern und Sozialbeiträge

87,4 Prozent der Staatseinnahmen im Jahr 2022 stammten aus Steuern und Sozialbeiträgen, die in Summe 193,8 Milliarden Euro ausmachten. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 9,2 Prozent, bzw. 16,4 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen 2022 waren im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent höher.

Starker Rückgang der staatlichen Subventionen

Die Staatsausgaben stiegen 2022 um 3,7 Prozent bzw. 8,3 Milliarden Euro. Der starke Rückgang der staatlichen Subventionen ist bedingt durch die auslaufenden Corona-Maßnahmen. Vor allem der Rückgang der COFAG Zuschüsse war hauptverantwortlich für die gesunkenen Subventionen. Der Konjunkturaufschwung brachte auch eine spürbare Erholung des Arbeitsmarktes sowie stark rückläufige Ausgaben für die Kurzarbeit durch den Staat. Im Gegenzug dazu erhöhten sich die Ausgaben zur Abmilderung der hohen Energiekosten bzw. der gestiegenen Inflation, was sich zum Teil in den Subventionen (Energiekostenzuschuss, Energiekostenausgleich, Stromkostenbremse), aber auch in den Investitionen (strategische Gasreserve) und in den sonstigen Ausgaben (Klimabonus) widerspiegelt.

Höherer Schuldenstand

Der Schuldenstand zum Stichtag 31. Dezember 2022 betrug 350,8 Milliarden Euro, dies sind 16,4 Milliarden Euro mehr als am Ende des Vorjahres. Nach der Art der Verschuldung aufgeteilt, entfielen Ende 2022 vom Schuldenstand 306,6 Milliarden Euro auf Anleihen, 42,3 Milliarden Euro auf Kredite und 1,9 Milliarden Euro auf Einlagen.