Premiere Klänge aus Sizilien: Italienisches Duo kommt nach Villach Villach - Gianni Gebbia und Tony Buck, präsentieren ihr erstes Album "The fruitful darkness", das gerade beim italienischen Label objet-a erschienen ist. Beide sind nun erstmals in Kärnten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © 5min.at

Es wird wieder musikalisch. Die nächste Veranstaltung des Kulturforum Villach findet am Mittwoch, den 12.April 2023 um 20 Uhr im kulturhof:villach statt. Gespielt wird Musik ohne Grenzen und Stilverpflichtungen voller hypnotischer Rhythmen, alter sizilianischer Gesänge und zirkulär atmenden Poliphonics.

“The Fruitful darkness” aus Italien

Der Schlagzeuger Tony Buck gilt als einer der kreativsten und experimentierfreudigsten australischen Musiker und hat bereits auf der ganzen Welt gespielt. Er war Teil einer Vielzahl hochkarätiger Projekte wie dem Trio The Necks oder der Band Kletka Red. Er arbeitet mit dem führenden Vertreten für Improvisation und neue Musik und war in diesem Zusammenhang auf den wichtigsten Festivals und Veranstaltungsorten weltweit unterwegs. Gianni Gebbia ist in Siziliens Kapitale Palermo, zu Hause und hat dort eine Szene improvisierter Musik vitalisiert. Er hat sich im Zusammenspiel mit vielen der international herausragenden Musiker dieses Genres einen Namen gemacht, ist mit Solo-Konzerten hervorgetreten und auch als Festivalveranstalter aktiv. Beide spielen nun zum ersten Mal in Villach.