Sommerkleidung gesucht Hilfe, die ankommt: So vielen Menschen half das Kälte­telefon Kärnten - Das Kältetelefon der Caritas hat sich auch im siebenten Bestandsjahr bewährt. Da Obdachlosigkeit Betroffene das ganze Jahr unter Druck setzt, geht die Hilfe unvermindert weiter. Die Caritas bittet um Sommerbekleidung besonders für Männer, die im „Eggerheim“ abgegeben werden sollen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) Die Caritas hilft obdachlosen Menschen das ganze Jahr. © Daniel Gollner/Caritas

„Die kalte Jahreszeit ist eine extreme Belastung für obdachlose Menschen. Minusgrade und Schnee machen das Leben auf der Straße besonders hart und fordernd, Aufenthalte im Freien sind dann lebensgefährlich“, sagt Katrin Starc, Fachbereichsleiterin für die Wohnungslosenhilfe bei der Caritas Kärnten und zuständig für das Kältetelefon. Seit vergangenem Samstag ist es bis 31. Oktober 2023 außer Betrieb.

Warme Mahlzeiten und vieles mehr

Dank 74 Anrufern konnte die Caritas in diesem Winter 31 akut obdachlose Menschen in ein warmes Notquartier vermitteln, 23 davon in die eigene Notschlafstelle (NOST) in Klagenfurt. Starc dankt all jenen, „die mit uns in den vergangenen Monaten die Hilfe möglich gemacht haben“. Ging ein Anruf ein, gab es telefonisch Anleitung zur konkreten Hilfe. Seit Inbetriebnahme der Notschlafstelle ist eine Rund-um-die-Uhr- Betreuung gewährleistet. Hier bekommen die betroffenen Menschen warme Mahlzeiten, können duschen, ihre Wäsche waschen, soziale Kontakte pflegen und schlafen. Sozialarbeiterinnen beraten die Besucher in ihrer jeweiligen Notlage, verwalten ihre finanziellen Mittel und helfen ihnen bei der Wohnungssuche. Interessierte Freiwillige sind zur Mitarbeit jederzeit herzlich willkommen.

Dünnere Kleidung ist jetzt gefragt. © Johannes Puch

Caritas bittet um Spenden

Damit die Caritas obdach- und wohnungslosen Menschen in Kärnten wirksam helfen kann, ist sie auf Geld-, Zeit- und Sachspenden angewiesen. Aktuell gebraucht werden dringend für die männlichen „Eggerheim“-Besucher gut erhaltene Sommerbekleidung, wie kurze Hosen, Socken und dünne Oberteile sowie Sommerschuhe, Flip- Flops, Kappen und

Sonnenschutz. Abgabeort ist das „Eggerheim“ in der Kaufmanngasse 6 in Klagenfurt. Caritas-Mitarbeiter nehmen die Sachspenden gerne von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und wochenends von 10 bis 13 Uhr entgegen.