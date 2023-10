Aus Liebe zur Musik „Jetzt und Hier“: Nächster Kärntner Schlager-Song bereits in den Start­löchern Görtschitztal - Vor knapp 13 Monaten wagte sich die Sängerin Daniela Koch aus dem Görtschitztal ins Tonstudio nach Wolfsberg. Mitte April 2022 wurde ihr erster eigener Song veröffentlicht und schaffte es auf Anhieb ins Radio. Eine kleine Sensation für eine Newcomerin, mit der niemand so richtig gerechnet hatte. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) Ihre neue Single "Jetzt und Hier" erweckt richtige Sommergefühle. © Ramona Steiner

Der Titel „Eines Tages“ hielt sich über mehrere Wochen in den Top 100 der meistgespielten Schlagersongs in Österreich. Der logische Schritt war ein weiteres Mal den Weg zu Charly Raneg ins Lavanttal auf sich zu nehmen und sogleich am nächsten Song zu arbeiten. 6 Monate später war der zweite Song von Koch in den Startlöchern. Erstmalig auch aus eigener Feder schaffte es der Song abermals in die ORF Regionalradios. Am 15.April 2023 geht nach gerade einmal einem Jahr die dritte Single der Sängerin aus Leidenschaft an den Start.

Die Schlagerqueen aus Kärnten

Mit ihrer neuen Single „jetzt und hier“ schlägt die sympathische Kärntnerin neue Töne an. Handelte es sich bei den ersten beiden Songs um klassische Schlager mit Genretypischen Herz-Schmerz-Lyrics so besticht das neue Werk durch einen mitreißenden Beat und einen Text, der die Zuhörer motivieren soll. „Ich hab mein Leben lang immer gern gesungen und wirklich oft davon geträumt mit eigenen Songs auf der Bühne zu stehen um die Menschen damit zu berühren. Mit „Jetzt und hier“ möchte ich den Gedanken, Träume zu leben, allen Menschen weitergeben um sie dazu zu motivieren das auch zu tun.“

Song mit Sommerhit-Potential

Wie es sich für eine professionelle Musikproduktion heutzutage gehört wurde auch ein Video dazu gedreht. Schauplatz für den Dreh war diesmal das EKZ Tenorio in Wolfsberg. „Der Schlager hat definitiv Sommerhit Charakter und Daniela hat für das Video einen kleinen Teil ihrer Fangemeinde um sich versammelt“, verrät der Produzent Charly Raneg. Um was genau es dabei geht wird aber erst mit Veröffentlichung des Songs und des Videos verraten. Der Song wird in allen gängigen Portalen zum Download zur Verfügung stehen und das Video kann man sich auf Youtube ansehen. „Ein Zuckerl für meine Fans wird es auch noch geben“, erzählt die Sängerin voller Vorfreude, denn im Zuge einer kleinen Promo-Tour wird es eine CD mit den drei Songs von Daniela Koch zum Kaufen geben.