Starker Anstieg im April: Mieten, Handy­verträge & Co. werden jetzt teurer

Steiermark - Wie wir schon mehrmals berichtet haben, kommt es in diesem Monat nun zu einem kräftigen Anstieg der Richtwertmieten. Zudem werden auch die Handytarife deutlich teurer. Was euch also erwartet, erfahrt ihr hier.

von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (265 Wörter)