Harucon: Kärntner "Geek-Convention" kommt wieder nach Klagenfurt

Klagenfurt - Die Anime- und Mangakultur fasziniert auch in Klagenfurt viele Menschen. Gleichgesinnte Geeks, Cosplayer und Fans der Szene treffen sich am 15. und 16. April zur Harucon, welche durch das Jugendkulturzentrum kwadrat organisiert wird.

Am 15. und 16. April verwandelt sich das Messegelände in Klagenfurt in eine Welt voller Animes und Mangafiguren.

© StadtKommunikation/Hude