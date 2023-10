Einige Tage nun gesperrt LKW-Brand auf S6 fordert Einsatz­kräfte: Straße ist stark beschädigt Leoben - Ein großer LKW-Brand forderte heute Nachmittag die Feuerwehren auf der S6 bei Leoben. Die Straße ist nun stark beschädigt, der Verkehr in Richtung St. Michael wird aktuell noch abgeleitet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) © FF Leoben-Stadt & FF Leoben Göss

Die S6 Semmering Schnellstraße ist aktuell in Richtung St. Michael zwischen Leoben Ost und Leoben West gesperrt. Der Grund dafür ist ein LKW, der gebrannt hat. Das Fahrzeug selbst ist zwar schon gelöscht, die Fahrbahn ist jedoch stark beschädigt, wie Asfinag-Sprecher Walter Mocnik gegenüber 5 Minuten berichtet. Alle Autofahrer, die in diese Richtung unterwegs sind, werden nun also über das Leobener Stadtgebiet abgeleitet.

Weitere Sperren nicht notwendig

“In eineinhalb Stunden dürfte der LKW dann weg sein, dann kann man den Verkehr wieder freigeben”, so Mocnik. Der Asphalt sei zwar beschädigt, aber nicht so stark, dass man die Fahrbahn weiter sperren müsse. “Den Schaden selbst werden wir dann in den kommenden Tagen und Wochen beheben”, meint der Asfinag-Sprecher noch abschließend.